У Швеції міністра оборони Росії звинуватили у брехні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що очільник російського Міністерства оборони Сергій Шойгу поширює неправдиву інформацію про начебто безперешкодний доступ Північноатлантичного Альянсу (НАТО) до повітряного простору та територіальних вод Швеції, повідомляє УНН з посиланням на The Local.
Міністр наголосив, що: “Те, про що говорить міністр оборони Росії, неправда, НАТО немає необмеженого доступу ні до шведських, ні до фінських територіальних вод та повітряного простору”.
Він додав, що кожне іноземне судно або літак мають отримати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Швеції. Напередодні Шойгу заявив, що Росія “занепокоєна втягуванням Швеції та Фінляндії до структур НАТО”, зокрема наданням необмеженого доступу Альянсу до повітряного простору їх територіальних вод.
“Швеція вільна від військових союзів, і ми ухвалюємо власні рішення. Це була неправдива заява”, — прокоментував слова російського міністра Хультквіст.
Як повідомляв УНН, Держдеп видав дозвіл на продаж Латвії бойових вертольотів.