В Швеции министра обороны России обвинили во лжи

Министр отметил, что: “То, о чем говорит министр обороны России, ложь, НАТО не имеет неограниченный доступ ни к шведским, ни к финским территориальным водам и воздушному пространству”.

Он добавил, что каждое иностранное судно или самолет должны получить специальное разрешение для въезда на территорию Швеции. Накануне Шойгу заявил, что Россия “обеспокоена втягиванием Швеции и Финляндии в структуры НАТО”, в том числе предоставлением неограниченного доступа Альянса в воздушное пространство их территориальных вод.

“Швеция свободна от военных союзов, и мы принимаем собственные решения. Это было ложное заявление”, - прокомментировал слова российского министра Хультквист.

Как сообщал УНН, Госдеп выдал разрешение на продажу Латвии боевых вертолетов.