В Швеции министра обороны России обвинили во лжи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу распространяет ложную информацию о якобы беспрепятственном доступ Североатлантического альянса (НАТО) в воздушное пространство и территориальные воды Швеции, сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Министр отметил, что: “То, о чем говорит министр обороны России, ложь, НАТО не имеет неограниченный доступ ни к шведским, ни к финским территориальным водам и воздушному пространству”.
Он добавил, что каждое иностранное судно или самолет должны получить специальное разрешение для въезда на территорию Швеции. Накануне Шойгу заявил, что Россия “обеспокоена втягиванием Швеции и Финляндии в структуры НАТО”, в том числе предоставлением неограниченного доступа Альянса в воздушное пространство их территориальных вод.
“Швеция свободна от военных союзов, и мы принимаем собственные решения. Это было ложное заявление”, - прокомментировал слова российского министра Хультквист.
Как сообщал УНН, Госдеп выдал разрешение на продажу Латвии боевых вертолетов.