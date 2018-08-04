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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29191 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 92070 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 10:25 • 128742 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Швеции министра обороны России обвинили во лжи

В Швеции министра обороны России обвинили во лжи

Киев  •  УНН

 • 12725 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу распространяет ложную информацию о якобы беспрепятственном доступ Североатлантического альянса (НАТО) в воздушное пространство и территориальные воды Швеции, сообщает УНН со ссылкой на The Local.

Министр отметил, что: “То, о чем говорит министр обороны России, ложь, НАТО не имеет неограниченный доступ ни к шведским, ни к финским территориальным водам и воздушному пространству”.

Он добавил, что каждое иностранное судно или самолет должны получить специальное разрешение для въезда на территорию Швеции. Накануне Шойгу заявил, что Россия “обеспокоена втягиванием Швеции и Финляндии в структуры НАТО”, в том числе предоставлением неограниченного доступа Альянса в воздушное пространство их территориальных вод.

“Швеция свободна от военных союзов, и мы принимаем собственные решения. Это было ложное заявление”, - прокомментировал слова российского министра Хультквист.

Как сообщал УНН, Госдеп выдал разрешение на продажу Латвии боевых вертолетов.

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