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У Шведська Лютеранська церква закликала не використовувати під час служби слова "Господь" та "він"

У Шведська Лютеранська церква закликала не використовувати під час служби слова "Господь" та "він"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Лютеранська Церква Швеції закликала духовенство використовувати гендерно-нейтральну мову при зверненні до бога. Зокрема, священикам рекомендували утриматися від вживання слів "Господь" і "він", замінивши їх на гендерно-нейтральне "бог". Про це пише The Guardian, передає УНН.

Рекомендацію ухвалили 23 листопада і вона набуде чинності з 20 травня 2018 року.

Архієпископ Антьє Якель заявила, що перехід Церкви Швеції на більш нейтральну мову обговорювали ще у 1986 році.

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"З точки зору теології, бог вище наших гендерних визначень, бог — не людина", — сказала вона.

Церква Швеції зіткнулася з критикою через своє рішення.

До лютеранської церкви в Швеції відносяться понад шість мільйонів людей. Усього в країні мешкає десять мільйонів.

Як повідомляв раніше УНН, Державний комітет Узбекистану із розвитку туризму повідомив, що у всіх готелях країни будуть виставлені релігійні книги, зокрема, Коран, а також молитовний килимок. Відповідні правила почнуть діяти з 1 січня 2018 року.

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