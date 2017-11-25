В Шведская Лютеранская церковь призвала не использовать во время службы слова "Господь" и "он"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Лютеранская Церковь Швеции призвала духовенство использовать гендерно-нейтральную терминологию при обращении к Богу. В частности, священникам рекомендовали воздержаться от употребления слов "Господь" и "он", заменив их на гендерно-нейтральное "бог". Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Рекомендацию приняли 23 ноября и она вступит в силу с 20 мая 2018 года.
Архиепископ Антье Якель заявила, что переход Церкви Швеции на более нейтральную терминологию обсуждали еще в 1986 году.
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"С точки зрения теологии, бог выше наших гендерных определений, бог - не человек", - сказала она.
Церковь Швеции столкнулась с критикой за свое решение.
Лютеранской церкви в Швеции относятся более шести миллионов человек. Всего в стране проживает десять миллионов.
Как сообщал ранее УНН, Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма сообщил, что во всех отелях страны будут выставлены религиозные книги , в частности, Коран, а также молитвенный коврик. Соответствующие правила начнут действовать с 1 января 2018 года.