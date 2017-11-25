В Шведская Лютеранская церковь призвала не использовать во время службы слова "Господь" и "он"

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 3448 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 4180 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83282 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75806 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89290 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120454 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115712 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145897 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107421 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108843 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Шведская Лютеранская церковь призвала не использовать во время службы слова "Господь" и "он"

В Шведская Лютеранская церковь призвала не использовать во время службы слова "Господь" и "он"

Киев  •  УНН

 • 14547 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Лютеранская Церковь Швеции призвала духовенство использовать гендерно-нейтральную терминологию при обращении к Богу. В частности, священникам рекомендовали воздержаться от употребления слов "Господь" и "он", заменив их на гендерно-нейтральное "бог". Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Рекомендацию приняли 23 ноября и она вступит в силу с 20 мая 2018 года.

Архиепископ Антье Якель заявила, что переход Церкви Швеции на более нейтральную терминологию обсуждали еще в 1986 году.

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"С точки зрения теологии, бог выше наших гендерных определений, бог - не человек", - сказала она.

Церковь Швеции столкнулась с критикой за свое решение.

Лютеранской церкви в Швеции относятся более шести миллионов человек. Всего в стране проживает десять миллионов.

Как сообщал ранее УНН, Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма сообщил, что во всех отелях страны будут выставлены религиозные книги , в частности, Коран, а также молитвенный коврик. Соответствующие правила начнут действовать с 1 января 2018 года.

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