У штаті Вашингтон одна людина загинула в результаті стрілянини в автобусі
Київ • УНН
КИЕВ. 30 листопада. УНН. Одна людина загинула в результаті стрілянини в автобусі в місті Рентон в тихоокеанському американському штаті Вашингтон, передає УНН з посиланням на телеканал King 5 News.
Поліція не виключає, що атака в Огайо була терактом.
Інцидент стався у вівторок ввечері.
За даними телеканалу, кілька доріг в місті були перекриті у зв'язку зі стріляниною.
Підозрюваний затриманий. Тим не менш, місцевим жителям рекомендовано не наближатися до місця події.