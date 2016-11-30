У штаті Вашингтон одна людина загинула в результаті стрілянини в автобусі

Поліція не виключає, що атака в Огайо була терактом.

Інцидент стався у вівторок ввечері.

За даними телеканалу, кілька доріг в місті були перекриті у зв'язку зі стріляниною.

Підозрюваний затриманий. Тим не менш, місцевим жителям рекомендовано не наближатися до місця події.