В штате Вашингтон один человек погиб в результате стрельбы в автобусе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Один человек погиб в результате стрельбы в автобусе в городе Рентон в тихоокеанском американском штате Вашингтон, передает УНН со ссылкой на телеканал King 5 News.
Полиция не исключает, что атака в Огайо была терактом.
Инцидент произошел во вторник вечером.
По данным телеканала, несколько дорог в городе были перекрыты в связи со стрельбой.
Подозреваемый задержан. Тем не менее, местным жителям рекомендовано не приближаться к месту происшествия.