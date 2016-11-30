В штате Вашингтон один человек погиб в результате стрельбы в автобусе

Полиция не исключает, что атака в Огайо была терактом.

Инцидент произошел во вторник вечером.

По данным телеканала, несколько дорог в городе были перекрыты в связи со стрельбой.

Подозреваемый задержан. Тем не менее, местным жителям рекомендовано не приближаться к месту происшествия.