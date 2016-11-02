У штабі АТО глава СБУ обговорив питання про полонених із Всеукраїнською радою церков
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні на базі колишнього аеропорту в Краматорську, в штабі АТО, глава СБУ Василь Грицак провів виїзну нараду із Всеукраїнською радою церков, передає кореспондент УНН.
Головне питання - це налагодження обміну полоненими. Багато українських конфесій продовжують нести свою службу на окупованих територіях України. У зв'язку з цим глава СБУ Василь Грицак заявив, що ця нарада допоможе надалі врегулювати обмін полоненими за допомогою служителів церков різних конфесій. Як конкретно буде це відбуватися - поки невідомо.
Також священики і представники різних вір і церков в свою чергу повідомили, що крім питання обміну полоненими вони будуть продовжувати молитися за мир в Україні.
"Ми вимагаємо справедливий мир! Не чіпайте нашу українську державу! Ми самі знаємо як нам жити. Це не громадянська війна, це війна проти Російської Федерації, яка вторглася на нашу територію. Російські найманці принесли смерть нашим людям. Росія вкладає гроші не в творення, а в руйнування. Один тільки снаряд ГРАДу коштує майже тисячу доларів. Але ми віримо і знаємо - скоро той час, коли ми переможемо. Ця війна йде до завершення. Слава Ісусу Христу і слава Україні!", - розповіли кореспонденту УНН служителі церкви.