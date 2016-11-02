В штабе АТО глава СБУ обсудил вопрос о пленных с Всеукраинским советом церквей

Главный вопрос - это налаживание обмена пленными. Многие украинские конфессии продолжают нести свою службу на оккупированных территориях Украины. В связи с этим глава СБУ Василий Грицак заявил, что это совещание поможет в дальнейшем урегулировать обмен пленными с помощью служителей церквей разных конфессий. Как конкретно будет это происходить - пока неизвестно.

Священники и представители разных вер и церквей в свою очередь сообщили, что кроме вопроса обмена пленными они будут продолжать молиться за мир в Украине.

"Мы требуем справедливый мир! Не трогайте наше украинское государство! Мы сами знаем, как нам жить. Это не гражданская война, это война против Российской Федерации, которая вторглась на нашу территорию. Российские наемники принесли смерть нашим людям. Россия вкладывает деньги не в создание, а в разрушение. Один только снаряд Града стоит почти тысячу долларов. Но мы верим и знаем - скоро то время, когда мы победим. Эта война идет к завершению. Слава Иисусу Христу и слава Украине!", - рассказали корреспонденту УНН служители церкви.