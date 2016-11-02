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15 марта, 19:03 • 115222 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166656 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137999 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130445 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112797 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105465 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101416 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135125 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В штабе АТО глава СБУ обсудил вопрос о пленных с Всеукраинским советом церквей

В штабе АТО глава СБУ обсудил вопрос о пленных с Всеукраинским советом церквей

Киев • УНН

 • 10941 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня на базе бывшего аэропорта в Краматорске, в штабе АТО, глава СБУ Василий Грицак провел выездное совещание с Всеукраинским советом церквей, передает корреспондент УНН.

Главный вопрос - это налаживание обмена пленными. Многие украинские конфессии продолжают нести свою службу на оккупированных территориях Украины. В связи с этим глава СБУ Василий Грицак заявил, что это совещание поможет в дальнейшем урегулировать обмен пленными с помощью служителей церквей разных конфессий. Как конкретно будет это происходить - пока неизвестно.

Священники и представители разных вер и церквей в свою очередь сообщили, что кроме вопроса обмена пленными они будут продолжать молиться за мир в Украине.

"Мы требуем справедливый мир! Не трогайте наше украинское государство! Мы сами знаем, как нам жить. Это не гражданская война, это война против Российской Федерации, которая вторглась на нашу территорию. Российские наемники принесли смерть нашим людям. Россия вкладывает деньги не в создание, а в разрушение. Один только снаряд Града стоит почти тысячу долларов. Но мы верим и знаем - скоро то время, когда мы победим. Эта война идет к завершению. Слава Иисусу Христу и слава Украине!", - рассказали корреспонденту УНН служители церкви.

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