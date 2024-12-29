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У школах білорусі заборонили різдвяні пісні

У школах білорусі заборонили різдвяні пісні

Київ • УНН

 • 25492 перегляди

Міська адміністрація Мінська заборонила використання Санта Клауса, різдвяних та закордонних пісень у школах під час святкових заходів.

У школах столиці білорусі, мінську заборонили Санта Клауса, закордонні хіти та різдвяні пісні. Пише УНН з посиланням на білоруське видання Наша Ніва.

У школах мінська заборонили  різдвяні пісні, а за разом і Санту, і зарубіжні хіти. Класні керівники столичних шкіл отримали розпорядження міської адміністрації про заборону їх використання під час святкових заходів.

Водночас в розпорядженні наголошується, що акцент слід робити на білоруських традиціях, але яких саме – не уточняється.

Видання здивоване забороною не лише англомовних але й різдвяних пісень. У журналістів виникло запитання, якщо християнський елемент зимових свят потрапив під заборону, то на яких білоруських традиціях вчителі мать робити акцент? Журналісти припустили, що мабуть на язичницькому Зюзі та російському Дідові Морозі.

Раніше подібне розпорядження отримали мінські торгівельні організації. В документі йшла мов про новорічні прикраси – в них мають бути елементи слов’янського походження.  

Нагадаємо 

Останні помилування політичних ув'язнених у білорусі свідчать про те, що білоруський диктатор олександр лукашенко намагається перезавантажити свої відносини із Заходом, щоб у результаті домогтися послаблення санкцій. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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