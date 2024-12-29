В школах беларуси запретили рождественские песни

В школах столицы Беларуси, Минске запретили Санта Клауса, зарубежные хиты и рождественские песни. Пишет УНН со ссылкой на белорусское издание Наша Нива.

В школах Минска запретили рождественские песни, а за разом и Санту, и зарубежные хиты. Классные руководители столичных школ получили распоряжение городской администрации о запрете их использования во время праздничных мероприятий.

В то же время в распоряжении отмечается, что акцент следует делать на белорусских традициях, но каких именно - не уточняется.

Издание удивлено запретом не только англоязычных, но и рождественских песен. У журналистов возник вопрос, если христианский элемент зимних праздников попал под запрет, то на каких белорусских традициях учителя должны делать акцент? Журналисты предположили, что видимо на языческом Зюзе и российском Деде Морозе.

Ранее подобное распоряжение получили минские торговые организации. В документе шла речь о новогодних украшениях - в них должны быть элементы славянского происхождения.

Напомним

Последние помилования политических заключенных в Беларуси свидетельствуют о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко пытается перезагрузить свои отношения с Западом, чтобы в результате добиться ослабления санкций.