У Широкиному бойовики застосували 122-мм артилерію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН.У Широкиному бойовики застосували артилерію, випустивши 122-міліметрові снаряди по позиціях сил АТО. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Неспокійно було майже всю добу по всій лінії фронту від Красногорівки до Широкиного – бойовики розпочали обстріли о першій ночі й стріляли з важкої зброї, що заборонена Мінськими домовленостями. Окупанти активно застосували артилерію по Широкиному, випустивши 74 снаряди калібром 122-мм", - сказав А.Лисенко.
Він додав, що у районах Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського і Славного зафіксовали мінометний вогонь. За його словами, усього на цій ділянці фронту бойовики випустили 160 мін з мінометів калібром 82 та 120 міліметрів. У Павлополі позиції сил АТО обстрілював снайпер бойовиків.
"Натомість кількість ворожих провокацій на маріупольському напрямку вдвічі більша, ніж на двох інших разом узятих", - повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, з початку доби найбільше обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку, при чому бойовики по низці населених пунктів використовували міномети різних калібрів, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецькою зброю.