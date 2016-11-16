В Широкино боевики применили 122-мм артиллерию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Широкино боевики применили артиллерию, выпустив 122-миллиметровые снаряды по позициям сил АТО. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Неспокойно было почти целые сутки по всей линии фронта от Красногоровки до Широкино - боевики начали обстрелы в час ночи и стреляли из тяжелого оружия, запрещенного минскими договоренностями. Оккупанты активно применили артиллерию по Широкино, выпустив 74 снаряда калибром 122-мм", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что в районах Широкино, Водяного, Талаковки, Лебединского и Славного зафиксировали минометный огонь. По его словам, всего на этом участке фронта боевики выпустили 160 мин из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. В Павлополе позиции сил АТО обстреливал снайпер боевиков.
"Вместе с тем количество вражеских провокаций на мариупольском направлении вдвое больше, чем на двух других вместе взятых", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, с начала суток больше всего обстрелов зафиксировали на мариупольском направлении, причем боевики по ряду населенных пунктов использовали минометы различных калибров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковым оружие.