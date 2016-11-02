У Саудівській Аравії за вироком суду відшмагали принца
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Саудівській Аравії в тюрмі відшмагали члена правлячої в країні королівської династії. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву газету Okaz, передає УНН.
«У тюрмі Саудівської Аравії відшмагали члена родини правлячої у країні королівської династії. Вирок про тілесне покарання для принца виніс суд», - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що ім’я принца газета не називає.
За даними газети, принца разом з іншими ув’язненими відшмагали в тюрмі «Червоне море», що знаходиться в місті Джидда.
Саудівські ЗМІ не повідомили, за що принц потрапив в тюрму і скільки ударів батогом він отримав.
Зазначається, що королівська родина Саудівської Аравії нараховує кілька тисяч членів родини, які рідко бувають покараними.