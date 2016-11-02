В Саудовской Аравии по приговору суда выпороли принца
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Саудовской Аравии в тюрьме выпороли члена правящей в стране королевской династии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную газету Okaz, передает УНН.
"В тюрьме Саудовской Аравии выпороли члена семьи правящей в стране королевской династии. Приговор о телесном наказании для принца вынес суд", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что имя принца газета не называет.
По данным газеты, принца вместе с другими заключенными выпороли в тюрьме "Красное море", что находится в городе Джидда.
Саудовские СМИ не сообщили, за что принц попал в тюрьму и сколько ударов плетью он получил.
Отмечается, что королевская семья Саудовской Аравии насчитывает несколько тысяч членов семьи, которые редко бывают наказаны.