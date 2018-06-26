У САП відкрили справу проти одного з детективів НАБУ

Так, Полякову за допомогою проведення низки експертиз (судово-психологічної, судово-лінгвістичної) вдалося довести той факт, що висновки детектива НАБУ, зроблені на підставі записів розмов Полякова і "агента Катерини Сивоконь", були сфальсифіковані. При цьому, всі звинувачення НАБУ проти політика, як стверджує Поляков, були побудовані на недостовірних висновках одного конкретно взятого детектива.

Нардеп зазначає, що за весь час тривалого досудового розслідування і здійснення комплексу оперативно-розшукових та негласних слідчих дій, слідство не отримало ніяких доказів про те, що він отримував або вимагав (просив) грошові кошти від агента НАБУ "Катерини".

Відзначимо, що кримінальне провадження щодо детектива НАБУ К. Полькіна зареєстрував прокурор САП М. Грищук.