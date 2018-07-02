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У Росії продовжили заборону на транзит низки українських товарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін 29 червня підписав указ, яким продовжив діючу заборону на перевезення ряду товарів з території України через Росію в Казахстан і Киргизію. Указ був опублікований сьогодні, 2 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал публікаціі правової інформації.

"Внести до Указу президента Російської Федерації від 1 січня 2016 року № 1 "Про заходи щодо забезпечення економічної безпеки і національних інтересів Російської Федерації при здійсненні міжнародних транзитних перевезень вантажів з території України на територію республіки Казахстан або Киргизької республіки через територію Російської Федерації "зміну, замінивши в пункті 4 слова "до 30 червня 2018 року" словами "до 1 січня 2019 року", - йдеться в тексті документа.

Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння почесних назв ряду частин російської армії. Так, 6-й танковий полк російської армії відтепер носить почесне найменування "гвардійський Львівський", 68-й танковий полк - "гвардійський Житомирсько-Берлінський", 163-й танковий полк - "гвардійський Ніжинський".


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