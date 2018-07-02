У Росії продовжили заборону на транзит низки українських товарів

"Внести до Указу президента Російської Федерації від 1 січня 2016 року № 1 "Про заходи щодо забезпечення економічної безпеки і національних інтересів Російської Федерації при здійсненні міжнародних транзитних перевезень вантажів з території України на територію республіки Казахстан або Киргизької республіки через територію Російської Федерації "зміну, замінивши в пункті 4 слова "до 30 червня 2018 року" словами "до 1 січня 2019 року", - йдеться в тексті документа.



Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння почесних назв ряду частин російської армії. Так, 6-й танковий полк російської армії відтепер носить почесне найменування "гвардійський Львівський", 68-й танковий полк - "гвардійський Житомирсько-Берлінський", 163-й танковий полк - "гвардійський Ніжинський".





