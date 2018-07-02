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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 80649 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104297 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119690 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139449 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144665 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 183036 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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В России продлили запрет на транзит ряда украинских товаров

В России продлили запрет на транзит ряда украинских товаров

Киев  •  УНН

 • 9263 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент России Владимир Путин 29 июня подписал указ, которым продлил действующий запрет на перевозки ряда товаров с территории Украины через Россию в Казахстан и Киргизию. Указ был опубликован сегодня, 2 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал публикации правовой информации.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан или Киргизской республики через территорию Российской Федерации" изменение, заменив в пункте 4 слова "до 30 июня 2018 года" словами "до 1 января 2019 года", — говорится в тексте документа.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии. Так, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк — "гвардейский Нежинский".


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