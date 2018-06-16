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У Росії при виконанні фігури вищого пілотажу розбився літак

У Росії при виконанні фігури вищого пілотажу розбився літак

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. У Росії в Алтайському краї під час виконання фігури вищого пілотажу "Бочка" розбився легкомоторний літак Як-52, дві людини загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"16 червня о 17:00 (13:00 за Москвою) на пульт оперативного чергового ЄЧДС Первомайського району надійшло повідомлення, що під час польоту, здійснюючи фігуру повітряного пілотажу "Бочка", зазнав аварії легкомоторний літак Як-52", - повідомили в прес-службі регіонального ГУ МНС.

На борту літака перебували два пілоти, вони обидва загинули. Літак впав за 10 км на південний схід від міста Новоалтайська, в 500 метрах від злітно-посадкової смуги аеродрому "Геліон". Він виконають фігуру "Бочка" - поворот на 360 градусів навколо поздовжньої осі.

Нагадаємо, легкомоторний літак Х-32 "Бекас" під керуванням двох українців, які не мали дозволу в зоні проведення операції Об'єднаних сил, в суботу вранці примусово посадили і затримали на Донбасі.

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