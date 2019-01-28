У Росії евакуйовані чотири лікарні через повідомлення про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Чотири лікарні в російському Новосибірську евакуйовані через повідомлення про мінування. Про це повідомляє УНН, посилаючись на ТАСС.
"Станом на 9:00 (5:00 мск) як мінімум в чотири лікувальі установи надійшли повідомлення про мінування, проводяться заходи щодо евакуації", - сказав Міністр охорони здоров'я регіону Костянтин Хальзев.
За даними видання, евакуація проходить не тільки в поліклініках, а й освітніх установах, бізнес-центрах Новосибірська.
Більше 10 установ евакуювали, включаючи школи, адміністративні будівлі.
Нагадаємо, повідомлення про мінування поїзда в німецькому Франкфурті, через якого правоохоронці евакуювали пасажирів, виявилося хибним.