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У Росії евакуйовані чотири лікарні через повідомлення про мінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Чотири лікарні в російському Новосибірську евакуйовані через повідомлення про мінування. Про це повідомляє УНН, посилаючись на ТАСС.

"Станом на 9:00 (5:00 мск) як мінімум в чотири лікувальі установи надійшли повідомлення про мінування, проводяться заходи щодо евакуації", - сказав Міністр охорони здоров'я регіону Костянтин Хальзев.

За даними видання, евакуація проходить не тільки в поліклініках, а й освітніх установах, бізнес-центрах Новосибірська.

Більше 10 установ евакуювали, включаючи школи, адміністративні будівлі.

Нагадаємо, повідомлення про мінування поїзда в німецькому Франкфурті, через якого правоохоронці евакуювали пасажирів, виявилося хибним.

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