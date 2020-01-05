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У Росії 20 машин рибалок провалилися під лід

У Росії 20 машин рибалок провалилися під лід

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У російському Владивостоці, під час масової зимової риболовлі пішло під лід близько 20 автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління МНС Росії по Приморському краю.

"У Приморському краї близько 20 мaшин чaстково провалилися під лід за декілька метрів від берега на острові Російський. У результaтов події ніхто не пострaждав", - повідомили рятувальники.

У головному управлінні МНС Росії по регіону відзначили, що людей попереджали про небезпеку виїзду на лід.

"Глибина доходить до метрa-півтора. Автолюбителі, незважаючи нa всі попередження рятувальників про те, що небезпечно виїздити на лід, все ж виїхали, припаркувавшись не нa березі, а на льоду", - повідомили у відомстві.

Так, рятувальники вирушили до місця події для надання допомоги.

Деякі автомобілі провалилися під лід по дах, інші - по капот, ще у частини в воді опинилися тільки колеса. Деякі водії самі виїхали на берег, інші машини за допомогою тросів витягнули рятувальники.

Нагадаємо, в Чернігівській області 66-річний рибалка провалився під тонкий лід водойми і потонув.

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Публікація від МНС Приморський край (@mchs_vdk)

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