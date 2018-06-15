У РНБО заявили, що Україна готова продовжити експорт бронетехніки до Таїланду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Україна готова продовжити експорт до Таїланду української бронетехніки, а також розширити асортимент військової продукції. Про це заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський на зустрічі з делегацією Міністерства оборони Таїланду, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РНБО.
За його словами, у першому кварталі 2018 року завершився контракт на постачання танків "Оплот" до Таїланду.
"Наша держава готова і надалі експортувати до Таїланду бронетехніку, а також розширити асортимент військової продукції, якої потребує армія Королівства", - цитує слова Гладковського прес-служба відомства.
Як повідомляв УНН, Україна готова розглянути можливість спільного виробництва бронетехніки з Таїландом.