У РНБО відреагували на погрози Росії завдати ракетний удар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Росія перейшла до нового етапу провокування ескалації військової агресії проти України. Про це зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, коментуючи погрози Росії завдати ракетний удар на суверенній території України, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
“Погрози застосувати зброю проти України — це спроби переведення в активну фазу гібридної війни, яку Росія веде проти нашої країни протягом останніх трьох років”, — сказав він, додавши, що разом з погрозами застосувати зброю РФ розгортає нові дивізії безпосередньо біля українського кордону.
“Вчора, 29 листопада, у Москві на засіданні колегії МО РФ міністр оборони РФ С.Шойгу відрапортував про завершення формування двох мотострілецьких дивізій (3-ї і 144-ї мсд 20 А Західного ВО), розгорнутих у Бєлгородській та Воронезькій областях у безпосередній близькості до українського кордону”, — зазначив О.Турчинов, додавши, що ці дивізії повністю укомплектовані особовим складом (70% складають військовослужбовці за контрактом) та оснащені сучасним озброєнням і військовою технікою.
Він наголосив, що паралельно з цим на публічному рівні протягом останнього тижня лунають погрози застосувати ракетну зброю проти України у разі продовження військових навчань та випробування української ракетної техніки.
За словами Секретаря РНБО України, незважаючи на погрози та спроби загострення конфлікту з боку Росії, “ми і надалі зміцнюватимемо обороноздатність нашої держави та продовжуватимемо ракетні випробування і навчання, відповідно до затверджених планів та графіків у межах нашої суверенної території та суверенного повітряного простору”.
“Україна діє в межах всіх міжнародних угод та взятих на себе міжнародних зобов’язань, тому ми звертаємо увагу наших міжнародних партнерів на свідомі провокації з боку Російської Федерації з метою подальшої ескалації військової агресії в регіоні”, — сказав Секретар РНБО України.