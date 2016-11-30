В СНБО отреагировали на угрозы России нанести ракетный удар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Россия перешла к новому этапу провоцирования эскалации военной агрессии против Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя угрозы России нанести ракетный удар на суверенной территории Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Угрозы применить оружие против Украины - это попытки перевода в активную фазу гибридной войны, которую Россия ведет против нашей страны в течение последних трех лет", - сказал он, добавив, что вместе с угрозами применить оружие РФ разворачивает новые дивизии непосредственно возле украинской границы.
"Вчера, 29 ноября, в Москве на заседании коллегии МО РФ министр обороны РФ С.Шойгу отрапортовал о завершении формирования двух мотострелковых дивизий (3-й и 144-й мсд 20 А Западного ВО), развернутых в Белгородской и Воронежской областях в непосредственной близости к украинской границе", - отметил А.Турчинов, добавив, что эти дивизии полностью укомплектованы личным составом (70% составляют военнослужащие по контракту) и оснащены современным вооружением и военной техникой.
Он отметил, что параллельно с этим на публичном уровне в течение последней недели звучат угрозы применить ракетное оружие против Украины в случае продолжения военных учений и испытаний украинской ракетной техники.
По словам Секретаря СНБО Украины, несмотря на угрозы и попытки обострения конфликта со стороны России, "мы и в дальнейшем будем укреплять обороноспособность нашего государства и продолжать ракетные испытания и учения, в соответствии с утвержденными планами и графиками в пределах нашей суверенной территории и суверенного воздушного пространства".
"Украина действует в пределах всех международных соглашений и взятых на себя международных обязательств, поэтому мы обращаем внимание наших международных партнеров на сознательные провокации со стороны Российской Федерации с целью дальнейшей эскалации военной агрессии в регионе", - сказал секретарь СНБО Украины.