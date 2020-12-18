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У РНБО провели засідання комісії з біобезпеки за участі Голубовської і Комісаренка: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Комісія з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України провела перше засідання в оновленому складі, на якому обговорила виклики, пов’язані з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Про це інформує пресслужба РНБО, передає УНН.

У РНБО провели засідання комісії з біобезпеки за участі Голубовської і Комісаренка: деталі

Повідомляється, що, відкриваючи засідання, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що перед світом постали складні виклики, і одним з них є пандемія коронавірусної хвороби.

"Ми покладаємо великі надії на те, що комісія допоможе розв’язати проблеми у сфері біобезпеки. Наші фахівці мають допомогти країні", - сказав він.

Зазначається, що голова комісії - директор Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, академік НАН України, академік Національної академії медичних наук України Сергій Комісаренко назвав її завданням "відновлення системи біобезпеки нашої держави".

Серед іншого, він висловився за доцільність створення в Україні власного геномного центру, який міг би секвенувати геноми вірусів та бактерій, які циркулюють у нашій країні, і прогнозувати можливі епідемії, спричинені цими мікроорганізмами.

За даними пресслужби, під час засідання було обговорено питання щодо ролі та участі комісії у розробці Стратегії біобезпеки та біологічного захисту із урахуванням положень стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом "єдине здоров’я" і Плану заходів з її виконання.

Вказується, що заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко поінформував про поточну ситуацію з епідемією гострої респіраторної хвороби COVID-19. Члени комісії обмінялися думками стосовно стану протидії поширенню коронавірусної хвороби, а також ролі та участі комісії у подоланні наслідків цієї епідемії.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська звернула увагу, зокрема, на важливість розробки програми реабілітації осіб, які перехворіли на коронавірусну хворобу, зважаючи на значне медикаментозне навантаження та наслідки хвороби.

"На її думку, представників експертного середовища потрібно активніше долучати до роботи над законопроектами, які регулюють різноманітні питання медичної сфери", - зазначають у пресслужбі.

Учасники засідання також розглянули питання щодо відновлення системи протиепідемічного захисту України.

Так, указом Президента від 10 грудня 2020 року № 560 "Про склад Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України" затверджено склад комісії.

Як повідомляв УНН, голова міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при РНБО Сергій Комісаренко вважає, що ініціативу уряду з масового тестування буде нелегко реалізувати. Але воно виявить 25-30% і більше безсимптомних носіїв, які поширюють COVID-19.

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