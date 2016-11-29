У Рівному через ожеледицю зіткнулося 6 автомобілів

Ніхто з водіїв серйозних травм не отримав. В автомобілів незначні ушкодження.

Учасник ДТП Володимир Муляр зауважив, що зіткнення сталося через непосипані дорогу. За його словами, після аварії полосу почали посилати комунальники.

Зазначимо, що міст на понад годину перекрили патрульні.

Як повідомляв УНН, у Маріуполі через ДТП було затримано п'яного водія військової вантажівки.