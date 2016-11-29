У Рівному через ожеледицю зіткнулося 6 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Аварія трапилася у місті Рівне на мосту вулиці Степана Бандери. Через слизьку дорогу там зіткнулося 6 автомобілів, передає кореспондент УНН.
Ніхто з водіїв серйозних травм не отримав. В автомобілів незначні ушкодження.
Учасник ДТП Володимир Муляр зауважив, що зіткнення сталося через непосипані дорогу. За його словами, після аварії полосу почали посилати комунальники.
Зазначимо, що міст на понад годину перекрили патрульні.
Як повідомляв УНН, у Маріуполі через ДТП було затримано п'яного водія військової вантажівки.