В Ровно из-за гололеда столкнулись 6 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Авария произошла в городе Ровно на мосту улицы Степана Бандеры. Из-за скользкой дороги там столкнулось 6 автомобилей, передает корреспондент УНН.
Никто из водителей серьезных травм не получил. У автомобилей незначительные повреждения.
Участник ДТП Владимир Муляр заметил, что столкновение произошло из-за непосыпанной дороги. По его словам, после аварии полосу начали посылать коммунальщики.
Отметим, что мост на более часа перекрыли патрульные.
Как сообщал УНН, в Мариуполе из-за ДТП был задержан пьяный водитель военного грузовика .