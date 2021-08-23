У рік тридцятого ювілею незалежності України АТБ дарує країні 30 га лісів

Як повідомила корпорація на своєму офіційному сайті — це її символічний дар Україні в тридцятий ювілей незалежності країни. В рамках однієї з наймасштабніших еко-акцій, ініційованих АТБ, протягом жовтня-листопада у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Миколаївській областях будуть висаджені нові ліси, а в Одеській та Івано-Франківській областях еко-ініціатива АТБ буде спрямована на відновлення лісових насаджень.

АТБ профінансує закупівлю для подальшої висадки понад 180 тисяч саджанців і сіянців дерев.

“30 гектарів лісу — в подарунок країні! Саме таку еко-ініціативу ми запускаємо до 30-річчя незалежності України! У жовтні-листопаді українські лісництва висадять подаровані компанією дерева в лісах тих областей, які найбільше потребують нашої допомоги.

Понад 180 тисяч нових саджанців і сіянців з’являться у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Одеській, Миколаївській та Івано-Франківській областях! Тим самим ми робимо свій внесок у збереження і порятунок наших лісів і екосистеми країни.

Така важлива і відповідальна місія буде реалізована в партнерстві з Державним агентством лісових ресурсів, в планах якого збільшення площі українських лісів до 1 млн.га. Закликаємо весь український бізнес приєднуватися до нашої ініціативи з відновлення лісових насаджень!

Сьогодні еко-свідомість переросло поняття модного тренду і стає необхідністю в діяльності будь-якої компанії. Оскільки турбота про навколишнє середовище та екології відносяться до цілей сталого розвитку будь-якого бізнесу.

30 гектарів лісу — це не просто наш подарунок на ювілей країни. Це довгострокова інвестиція в наших дітей і онуків. У розвиток і процвітання нашої країни! Зі святом!”, — розповів на своїй сторінці в Facebook Борис Марков, генеральний директор Корпорації АТБ.

Еко-ініціатива зі створення 30 га лісів в тридцятий ювілейний рік незалежності України буде реалізована спільно з Державним агентством лісових ресурсів України.

“Сьогодні еко-свідомість українців підвищується в геометричній прогресії! Приємно бачити, як соціально відповідальний бізнес долучається до підвищення лісистості нашої країни. Щорічно лісівники самостійно висаджують близько 200 млн дерев. В рамках ініціативи Президента „Зелена країна“ повинні висадити ще більше: 1 млрд нових лісів за три роки, а за наступні 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га. Це амбітний, але цілком реальний план. Пропонуємо всім бажаючим долучатися до цього проекту. Майбутнє України в руках кожного з нас”, — прокоментував ініціативу і фінансову допомогу корпорації АТБ Юрій Болоховець, голова Держлісагентства України.

Корпорація “АТБ” — це об’єднання великих українських підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері роздрібної торгівлі, управління активами, виробництва та продажу продуктів харчування. Підприємства корпорації “АТБ” забезпечують роботою понад 70 тис. співробітників. Компанія входить до переліку найбільших платників податків галузі і країни, а також визнана найбільшим національним інвестором в економіку України. АТБ реалізує безпрецедентні за масштабами соціальні проекти, спрямовані на підтримку системи медичного забезпечення, допомоги медикам і представникам соціально незахищених верств населення.