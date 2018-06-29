У РФ заявили, що провели випробування турбіни Siemens в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Міненергетики Російської Федерації заявило, що в анексованому Криму було проведено перше випробування турбіни компанії Siemens, яку вставили в порушення європейських санкцій. Про це з посиланням на Reuters повідомляє УНН.
Як повідомило видання, у заяві міністерства РФ зазначено, що турбіна успішно пройшла тест на одному із двох нових енергоблоків поблизу Сімферополя.
Видання нагадало, що раніше експерти заявляли - Росії буде складно активувати турбіни і програмне забезпечення без допомоги консультантів Siemens, однак РФ все більше наближається до можливості запуску турбін і початку їх використання для виготовлення електроенергії для анексованого Криму.
Нагадаємо, дев'ятий арбітражний апеляційний суд у РФ відхилив скаргу "Сіменс технології газових турбін" - спільного підприємства Siemens і "Силових машин" - на рішення Арбітражного суду Москви, який відмовив структурі Siemens у визнанні недійсними договорів з "Технопромекспортом", яке входить в структуру Ростеху, на поставку газових турбін в анексований Крим, а також поверненні цього обладнання.