“NYT повинна не тільки вибачитися перед Трампом за кампанію цькування, але і за фейкові новини про Україну, розстріли на майдані, Одеську різанину”, — написав написав О.Пушков.

Раніше Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков в своєму мікроблозі Twitter написав, що продовження санкцій проти РФ — це спроба завадити новообраному президенту США Дональду Траму зблизитися з Москвою.