У РФ закликали The New York Times вибачитися за цькування Д.Трампа і фейкові новини про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков зазначив, що газета The New York Times повинна принести вибачення за цькування президента США Дональда Трампа і новини про події на Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“NYT повинна не тільки вибачитися перед Трампом за кампанію цькування, але і за фейкові новини про Україну, розстріли на майдані, Одеську різанину”, — написав написав О.Пушков.
Раніше Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков в своєму мікроблозі Twitter написав, що продовження санкцій проти РФ — це спроба завадити новообраному президенту США Дональду Траму зблизитися з Москвою.