В РФ призвали The New York Times извиниться за травлю Д.Трампа и фейковые новости об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков отметил, что газета The New York Times должна принести извинения за травлю президента США Дональда Трампа и новости о событиях в Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"NYT должна не только извиниться перед Трампом за кампанию травли, но и за фейковые новости об Украине, расстрелах на майдане, Одесской резне", - написал А.Пушков.
Ранее Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter написал, что продление санкций против РФ - это попытка помешать новому президенту США Дональду Трампу сблизиться с Москвой.