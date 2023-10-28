У рф сталась масштабна пожежа в готелі Kamarooms: люди вибігали на вулицю босоніж
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У російських набережних челнах сталась масштабна пожежа в готелі Kamarooms. Як повідомляють російські Telegram-канали, евакуювали близько 70 людей, передає УНН.
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За даними Telegram-каналу 112, масштабна пожежа спалахнула в Kamarooms готелі в набережних челнах.
"Палають усі поверхи будівлі... За нашими даними, всіх людей вдалося евакуювати з готелю Kamarooms... Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
У той же час, Baza повідомляє, що люди встигли вибігти з палаючої будівлі босоніж.
"З будівлі на Московському проспекті евакуювали близько 70 осіб (50 проживаючих та 20 співробітників), тікати довелося швидко, тому деякі люди залишилися босоніж", - йдеться у повідомленні.