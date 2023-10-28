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В рф произошел масштабный пожар в отеле Kamarooms: люди выбегали на улицу босиком

Киев • УНН

 • 131317 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В российских набережных челнах произошел масштабный пожар в гостинице Kamarooms. Как сообщают российские Telegram-каналы, эвакуировали около 70 человек, передает УНН.

В рф произошел масштабный пожар в отеле Kamarooms: люди выбегали на улицу босиком

Детали

По данным Telegram-канала 112, масштабный пожар вспыхнул в Kamarooms отеле в набережных челнах.

"Горят все этажи здания... По нашим данным, всех людей удалось эвакуировать из отеля Kamarooms... Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В то же время, Baza сообщает, что люди успели выбежать из горящего здания босиком.

"Из здания на Московском проспекте эвакуировали около 70 человек (50 проживающих и 20 сотрудников), бежать пришлось быстро, поэтому некоторые люди остались босиком", - говорится в сообщении.

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