В рф произошел масштабный пожар в отеле Kamarooms: люди выбегали на улицу босиком
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В российских набережных челнах произошел масштабный пожар в гостинице Kamarooms. Как сообщают российские Telegram-каналы, эвакуировали около 70 человек, передает УНН.
Детали
По данным Telegram-канала 112, масштабный пожар вспыхнул в Kamarooms отеле в набережных челнах.
"Горят все этажи здания... По нашим данным, всех людей удалось эвакуировать из отеля Kamarooms... Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В то же время, Baza сообщает, что люди успели выбежать из горящего здания босиком.
"Из здания на Московском проспекте эвакуировали около 70 человек (50 проживающих и 20 сотрудников), бежать пришлось быстро, поэтому некоторые люди остались босиком", - говорится в сообщении.