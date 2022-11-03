У рф генералові лапіну знайшли заміну: що відомо

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Чеченське ТБ та військові блогери минулого тижня розповідали про усунення лапіна на тлі найжорсткішої критики на його адресу. Глава Чечні звинувачує його у провальному відступі з Лимана та інших військових невдач. Уральське видання Ura.ru при цьому наполягало на версії про те, що лапін залишив Україну, щоб відпочити та взяти тритижневу відпустку.

Зараз "Комерсант" пише, що тимчасово виконуватиме обов'язки командувача військ Центрального військового округу (ЦВО) на час відсутності лапіна буде генерал-майор олександр ліньков. На війні в Україні цьому округу відповідає угруповання "Центр", ним лапін командував щонайменше з літа.

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За даними росЗМІ, у липні президент рф дав лапіну звання героя росії. Сам генерал-полковник, як розповідала ВВС, ще в березні вручив своєму синові - командувачу танкового полку - нагороду за мужність та відвагу.

На початку жовтня кадиров назвав генерала "бездарем" та звинуватив у відступі від міста Лимана на Донеччині. "Обороною цієї ділянки керував олександр лапін. Той самий лапін, який отримав зірку героя росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поряд не було", - стверджував голова Чечні.

Наприкінці жовтня кадиров знову обрушився з критикою на лапіна, звинувативши у прориві оборони українською армією на Донбасі. "Щодо генерал-полковника лапіна, то останні кілька днів я намагаюся через своїх командирів спецпідрозділів встановити з ним зв'язок. Але мої хлопці не можуть його знайти", - писав чеченський лідер у телеграм-каналі.

кадирова підтримував пригожин: "Нехай орачі далі працюють заради перемоги та мінімізації втрат, а нероби, рамзан ахматович знає, про кого я говорю, повинні негайно забратися".