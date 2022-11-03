У рф генералові лапіну знайшли заміну: що відомо

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 23453 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 43445 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 49215 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 54872 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 70053 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 189847 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 146086 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171340 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194736 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 225076 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 130805 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 152834 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 51130 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 66262 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 70787 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 189844 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 473085 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 424417 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 632090 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 754400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 138 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 33561 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 66262 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 106807 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 141533 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

У рф генералові лапіну знайшли заміну: що відомо

У рф генералові лапіну знайшли заміну: що відомо

Київ • УНН

 • 373326 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські ЗМІ дізналися, хто став виконувати обов'язки генерала олександра лапіна, відставки якого домагалися прихильники війни рамзан кадиров і євген пригожин. Однак незрозуміло, що сталося з самим генерал-полковником і чи повернеться він на війну в Україну, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Чеченське ТБ та військові блогери минулого тижня розповідали про усунення лапіна на тлі найжорсткішої критики на його адресу. Глава Чечні звинувачує його у провальному відступі з Лимана та інших військових невдач. Уральське видання Ura.ru при цьому наполягало на версії про те, що лапін залишив Україну, щоб відпочити та взяти тритижневу відпустку.

Зараз "Комерсант" пише, що тимчасово виконуватиме обов'язки командувача військ Центрального військового округу (ЦВО) на час відсутності лапіна буде генерал-майор олександр ліньков. На війні в Україні цьому округу відповідає угруповання "Центр", ним лапін командував щонайменше з літа.

Додамо

За даними росЗМІ, у липні президент рф дав лапіну звання героя росії. Сам генерал-полковник, як розповідала ВВС, ще в березні вручив своєму синові - командувачу танкового полку - нагороду за мужність та відвагу.

На початку жовтня кадиров назвав генерала "бездарем" та звинуватив у відступі від міста Лимана на Донеччині. "Обороною цієї ділянки керував олександр лапін. Той самий лапін, який отримав зірку героя росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поряд не було", - стверджував голова Чечні.

Наприкінці жовтня кадиров знову обрушився з критикою на лапіна, звинувативши у прориві оборони українською армією на Донбасі. "Щодо генерал-полковника лапіна, то останні кілька днів я намагаюся через своїх командирів спецпідрозділів встановити з ним зв'язок. Але мої хлопці не можуть його знайти", - писав чеченський лідер у телеграм-каналі.

кадирова підтримував пригожин: "Нехай орачі далі працюють заради перемоги та мінімізації втрат, а нероби, рамзан ахматович знає, про кого я говорю, повинні негайно забратися".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.15
Ethereum
$1,873.01