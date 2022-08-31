У разі обрання прем’єром Великої Британії Трасс одразу зателефонує Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що свою першу телефонну розмову в разі обрання лідером Консервативної партії і главою уряду вона здійснить із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на LBC.
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На прохання підтвердити правдивість повідомлень про те, що першим, кому Трасс зателефонує в разі обрання на посаду лідера консерваторів, стане президент Зеленський, вона відповіла: "Так". Глава британського МЗС також підтвердила, що хоче якнайшвидше здійснити візит до України.
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"Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони й далі отримуватимуть повну підтримку Сполученого Королівства, а я знаю, наскільки це важливо для Зеленського і українського уряду. Тож я маю намір якнайшвидше засвідчити це", – сказала Трасс.
Вона не уточнила, коли може бути організований її візит в Україну, проте зазначила, що це відбудеться "якнайшвидше".
Додамо
Трасс заявила, що стане "найбільшим другом" України, якщо виграє посаду.