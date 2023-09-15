У Раду вже надійшов проект Бюджету-2024: документ направили на розгляд комітету

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів України вніс у Верховної Раду проект державного бюджету на 2024 рік, документ вже передали на рогляд комітету, передає УНН.

Деталі

Кабінетом міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. № 10000).

У картці законопроекту зазначено, що документ Направлено на розгляд Комітету.

Додамо

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, наступний етап представлення до 20 вересня (не потребує голосування) та внесення пропозицій депутатами (до 1 жовтня).

Нагадаємо

Уряд ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. У бюджеті на наступний рік передбачили доходи у розмірі 1 трлн 560 млрд грн, а видатки - 3 трлн 108 млрд грн.

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