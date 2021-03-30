У Раді відбулась штовханина: “слуги” не пускали Порошенка до трибуни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У залі Верховної Ради України відбулась невелика штовханина між народними депутатами, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, під час виступу народного депутата від партії ЄС Ірини Геращенко до трибуни намагались пройти кілька колег, зокрема Артур Герасимов та Петро Порошенко.
Проте, на шляху їм зустрілись, зокрема, нардепи від “Слуги народу”. Народні обранці не давали один одному пройти, що спричинило лайку і невеличку штовханину.
Конфлікт не перейшов у насильство, тож невдовзі Геращенко повернулась до виступу.
“У першому ряду сидить нетвереза людина, народний депутат України, і ми вимагаємо за підсумками сьогоднішнього засідання, перше Нацполіції (зараз зняли депутатську недоторканність) провести тест на алоголь народного депутата на прізвище „Ш“ з першого ряду”, — сказала вона.
Довідково
На сьогоднішньому засіданні народні депутати, серед іншого, розглядали такі питання, як проект постанови про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України.