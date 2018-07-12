У Раді розповіли, що заважає наданню траншу від МВФ

"Від МВФ і ЄС лунали заяви щодо необхідності повернути цю правку – мається на увазі, що усі апеляційні справи, які навіть зараз розглядаються судами вищої інстанції, але підпадають під підслідність НАБУ, тобто є корупційними справами топ-посадовців, усі вони у випадку апеляції, якщо запрацює АКС мають перейти одразу до Вищого антикорупційного суду і не розглядатися у судах загальної юрисдикції. Ця правка була викинута під час голосування за АКС… У МВФ це принципова позиція – якщо не буде прийнята ця правка, МВФ категорично відмовляється продовжувати діалог щодо траншу", - заявила О. Сотник.



Нагадаємо, у червні уряд та НБУ виплатили МВФ 162 млн доларів боргу.



Додамо, Україна продовжує вести переговори з Міжнародним валютним фондом, щодо його вимоги привести ціни на газ в Україні до ринкового рівня. Про це на спільній прес-конференції учасників Міжнародної Конференції з питань українських реформ у Копенгагені повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.