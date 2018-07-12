В Раде рассказали, что мешает предоставлению транша от МВФ

"От МВФ и ЕС звучали заявления о необходимости вернуть эту правку - имеется в виду, что все апелляционные дела, которые даже сейчас рассматриваются судами высшей инстанции, но подпадают под подследственность НАБУ, то есть коррупционным делам топ-чиновников, все они в случае апелляции, если заработает АКС должны перейти сразу к Высшему антикоррупционному суду и не рассматриваться в судах общей юрисдикции. эта правка была выброшена во время голосования за АКС ... в МВФ это принципиальная позиция - если не будет принята эта правка, МВФ категорически отказывается продолжать диалог относительно транша ", - заявила А. Сотник.



Напомним, в июне правительство и НБУ выплатили МВФ 162 млн долларов долга.



Добавим, Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, по его требования привести цены на газ в Украине до рыночного уровня. Об этом на совместной пресс-конференции участников Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.