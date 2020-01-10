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У Раді розповіли про плани на аварійну будівлю біля Софії після ремонту

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Після завершення капітального ремонту адміністративної будівлі біля Софії там планується розмістити два комітети Верховної Ради України. Про це у відповіді на запит УНН повідомили в інформаційному управлінні ВР.

“У зазначеному адміністративному будинку (по Рильському провулку, 8 в Києві — ред.) після завершення капітального ремонту планується розмістити два комітети Верховної Ради України”, — йдеться у відповіді.

Так, загальна кошторисна вартість капітального ремонту цього аварійного адміністративного будинку у Шевченківському районі Києва, відповідно до експертного звіту ДП “Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут “НДІПроектреконструкція” № 782/e/19 від 6 листопада 2019 року, становить 119 989,546 тис. гривень.

"Відповідно до проектної документації передбачається виконати комплекс ремонтно-будівельні роботи з повним переплануванням усіх приміщень, ремонтно-будівельні роботи фасадів та покрівлі, електромонтажні роботи, монтаж та пусконалагоджувальні роботи систем опалення, холодопостачання, водопостачання та каналізації, а також монтажні та пусконалагоджувальні роботи слабкострумових мереж будинку, зокрема: кабельне телебачення, радіофікація, телефонізація, Інтернет, урядовий зв’язок, пожежна та охоронна сигналізація, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, комп’ютеризацією, відеоспостереження, урядовий зв’язок, диспетчеризація", - йдеться у відповіді.

Строки завершення капітального ремонту невідомі, оскільки на фінансування об’єкта у наступному році забезпечено значно менше від потреби.

Нагадаємо, у 2020 році у Будинку з химерами планується здійснення реставрації фасадів та підпірної стіни.

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