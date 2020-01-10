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В Раде рассказали о планах на аварийное здание возле Софии после ремонта

Киев  •  УНН

 • 20314 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. После завершения капитального ремонта административного здания возле Софии там планируется разместить два комитета Верховной Рады Украины. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в информационном управлении ВР.

"В указанном административном здании (по Рыльскому переулку, 8 в Киеве - ред.) после завершения капитального ремонта планируется разместить два комитета Верховной Рады Украины", - говорится в ответе.

Так, общая сметная стоимость капитального ремонта этого аварийного административного здания в Шевченковском районе Киева, согласно экспертного отчета ГП "Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "НИИпроектреконструкция" № 782/e/19 от 6 ноября 2019 года, составляет 119 989,546 тыс. гривен.

"Согласно проектной документации предполагается выполнить комплекс ремонтно-строительные работы с полной перепланировкой всех помещений, ремонтно-строительные работы фасадов и кровли, электромонтажные работы, монтаж и пусконаладочные работы систем отопления, холодоснабжения, водоснабжения и канализации, а также монтажные и пусконаладочные работы слаботочных сетей дома, в частности: кабельное телевидение, радиофикация, телефонизация, Интернет, правительственная связь, пожарная и охранная сигнализация, системы оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей, компьютеризацией, видеонаблюдение, правительственная связь, диспетчеризация", - говорится в ответе.

Сроки завершения капитального ремонта неизвестны, поскольку на финансирование объекта в следующем году обеспечено значительно меньше потребности.

Напомним, в 2020 году в Доме с химерами планируется осуществление реставрации фасадов и подпорной стены.

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