У Раді обрали заміну Венедіктовій у комітеті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила проект постанови №2732 про призначення на посаду голови комітету з питань правової політики народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Костіна. Відповідне рішенні підтримали 296 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект постанови №2732 про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" передбачає призначити на посаду голови комітету з питань правової політики народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Костіна у зв’язку з поданням особистої заяви про дострокове припинення повноважень народного депутата Іриною Венедіктовою, яка займала цю посаду.
Нагадаємо, Верховна Рада Україна проголосувала в цілому проект постанови № 2731 про дострокове припинення повноважень народного депутата України від фракції "Слуга народу" Ірини Венедіктової.