У Раді обрали нового голову правоохоронного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Верховна Рада України призначила нового очільника комітету з питань правоохоронної діяльності, повідомляє УНН.
Відповідна ухвалена постанова № 6081 передбачає й інші кадрові зміни у комітетах.
Деталі
Документ у Раді доповів голова комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Кальченко.
Він повідомив, що комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту обрати:
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- народного депутата Сергія Іонушаса — головою Комітету з питань правоохоронної діяльності, відкликавши його з посади заступника голови цього Комітету;
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- народного депутата В’ячеслава Медяника заступником голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;
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- народного депутат Олександра Санченка членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань свободи слова;
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- народного депутата Антона Швачка членом Комітету з питань свободи слова.
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265 голосами “за” проект постанови було ухвалено в цілому.
Контекст
15 липня Верховна Рада підтримала відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. “За” проголосували 291 нардеп. Аваков перед парламентарями не виступав.
Президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду голови МВС нардепа Дениса Монастирського, який очолював комітет з питань правоохоронної діяльності. “Слуги народу” підтримали.
15 липня Верховна Рада підтримала кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.
Довідково
Сергій Іонушас народився 18 жовтня 1979 року в Росії. У 1996 році Іонушас закінчив Києво-Печерський ліцей та здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, а після — вступив до інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.
Він також працював адвокатом та юристом, захищаючи авторські права та промислову діяльність.
Іонушас є членом Асоціації працівників і Асоціації адвокатів України.
У 2019 році він виступав довіреною особою Володимира Зеленського під час виборів Президента України, а також брав участь у парламентських виборах від партії “Слуга народу”. Він досі є народним депутатом від цієї фракції.
Додамо, що за інформацією журналістів, Сергій Іонушас також співпрацював зі структурами “Кварталу”, зокрема на офіційному сайті “Укрпатенту” він значиться патентним повіреним Володимира Зеленського — реєстрував такі його торговельні марки, як “Слуга народу”, “Країна У”, “Квартал 95”, “Студія “Квартал 95”, “Ліга Сміху”, “Чисто news” та інші.