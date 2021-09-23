У Раді обрали нового голову правоохоронного комітету

ukru
17 березня, 19:38 • 82041 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 106306 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164977 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147301 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148482 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159576 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177089 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150029 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159204 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176030 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 93597 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120888 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138762 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 90334 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 98547 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164979 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155113 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252723 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249011 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377317 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55195 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65106 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63302 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99223 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109970 перегляди
Актуальне
У Раді обрали нового голову правоохоронного комітету

У Раді обрали нового голову правоохоронного комітету

Київ • УНН

 • 21805 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Верховна Рада України призначила нового очільника комітету з питань правоохоронної діяльності, повідомляє УНН.

Відповідна ухвалена постанова № 6081 передбачає й інші кадрові зміни у комітетах.

Деталі

Документ у Раді доповів голова комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Кальченко.

Він повідомив, що комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту обрати:

  • народного депутата Сергія Іонушаса — головою Комітету з питань правоохоронної діяльності, відкликавши його з посади заступника голови цього Комітету;
  • народного депутата В’ячеслава Медяника заступником голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;
  • народного депутат Олександра Санченка членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань свободи слова;
  • народного депутата Антона Швачка членом Комітету з питань свободи слова.

265 голосами “за” проект постанови було ухвалено в цілому.

Контекст

15 липня Верховна Рада підтримала відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. “За” проголосували 291 нардеп. Аваков перед парламентарями не виступав.

Президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду голови МВС нардепа Дениса Монастирського, який очолював комітет з питань правоохоронної діяльності. “Слуги народу” підтримали.

15 липня Верховна Рада підтримала кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Довідково

Сергій Іонушас народився 18 жовтня 1979 року в Росії. У 1996 році Іонушас закінчив Києво-Печерський ліцей та здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, а після — вступив до інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Він також працював адвокатом та юристом, захищаючи авторські права та промислову діяльність.

Іонушас є членом Асоціації працівників і Асоціації адвокатів України.

У 2019 році він виступав довіреною особою Володимира Зеленського під час виборів Президента України, а також брав участь у парламентських виборах від партії “Слуга народу”. Він досі є народним депутатом від цієї фракції.

Додамо, що за інформацією журналістів, Сергій Іонушас також співпрацював зі структурами “Кварталу”, зокрема на офіційному сайті “Укрпатенту” він значиться патентним повіреним Володимира Зеленського — реєстрував такі його торговельні марки, як “Слуга народу”, “Країна У”, “Квартал 95”, “Студія “Квартал 95”, “Ліга Сміху”, “Чисто news” та інші.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами