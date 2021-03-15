У Раді хочуть заслухати Авакова та Шмигаля
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 19 березня, народні обранці хочуть заслухати Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а також міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про таку ініціативу стало відомо на засіданні Погоджувальної ради ВР, передає кореспондент УНН.
Питання до Шмигаля
“Ми повинні обговорити, чи є всі ресурси для розгортання додаткових мобільних госпіталів у нашій країні, чи всього вистачає нашим медикам, якої підтримки потребує наша система охорони здоров’я, куди слід направити додаткові ресурси, що з формуванням наших стратегічних запасів вакцин, коли Україна отримає нові партії вакцин, яких виробників, у якій кількості, де комунікаційна кампанія про вакцинацію… Мабуть, треба викликати керівника уряду, і обговорити всі ці питання, які стосуються вакцинації, можливого локдауну, і що буде з економікою у країні”, - пояснила заступниця голови ВР Олена Кондратюк.
Чому викликають Авакова
Перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про необхідність розпочати обговорення напрямку вакцинації від коронавірусу груп населення, які наразі ще не щеплюють.
“Хотіли би запросити з короткою доповіддю на годину запитань до уряду Арсена Авакова, щоб ми зрозуміли ситуацію з вакцинацією працівників МВС, яких вже можна за планом починати вакцинувати – чи є там готовність і чи можемо ми далі працювати по цьому напрямку”, - зазначив він.
Нардеп заявив, що міністра планують запитати також щодо роботи правоохоронних органів та щодо законопроектів, що були ухвалені минулого року – чи є вже результати.
Що було раніше
На нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського обговорили питання вакцинації проти COVID-19 і запропонували залучити до неї мобільні бригади та ресурси інших відомств, у МВС повідомили про готовність для такої роботи 50 бригад.