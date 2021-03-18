У п’яти регіонах країни проведуть фінальні етапи конкурсів фахової майстерності: визначено дати

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У Сумах, Кропивницькому, Запоріжжі, Козятині та смт Головине проведуть фінальні етапи всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів профосвіти. Перелік закладів, де пройдуть практичні етапи, а також склад журі визначені наказом МОН, який підписав Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МОН.

Цитата:

"Торік фінал конкурсу було перенесено через нестабільну епідеміологічну ситуацію. Зараз, перш ніж ухвалити рішення, ми детально опрацювали з регіонами всі питання. Наприклад, узгодили, що практичні заняття проходитимуть із дотриманням дистанції між учасниками та з використанням засобів індивідуального захисту – масок і рукавичок. Дуже важливо провести цей захід, адже для учнів це можливість продемонструвати себе, а ще – отримати стипендії більшого розміру", – розповів Шкарлет.

Деталі

За даними МОЗ, конкурси проходитимуть за таким графіком:

- професія "Перукар" – на базі Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі – упродовж 13-15 квітня;

- професія "Електрогазозварник" – на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій – упродовж 19-21 квітня;

- професія "Штукатур" – на базі Сумського міжрегіонального вищого професійного училища – упродовж 21-23 квітня;

- професія "Верстатник широкого профілю" – на базі Запорізького вищого професійного училища "Моторобудівник" – упродовж 13-16 квітня;

- професія "Машиніст тепловоза", кваліфікація "Помічник машиніста тепловоза" – на базі Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту – упродовж 5-6 травня.

За кожним напрямом затверджено склад журі, яке оцінюватиме якість виконання конкурсних робіт, дотримання техніки безпеки учасниками. До його складу традиційно увійшли фахівці-практики.

Зокрема, повідомили в міністерстві, за професією "Верстатник широкого профілю" до складу журі увійшли інженер-технолог АТ "Мотор Січ" та майстер механічного цеху ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод", а за професією "Перукар" – двоє директорів салонів краси, технолог продукції для догляду за волоссям, власниця перукарні тощо.

Що було раніше

Напередодні МОН повідомило, що учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнені від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

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