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В пяти регионах страны проведут финальные этапы конкурсов профессионального мастерства: определены даты

Киев  •  УНН

 • 16041 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Сумах, Кропивницком, Запорожье, Казатине и пгт Головино проведут финальные этапы всеукраинских конкурсов профессионального мастерства среди учащихся учреждений профобразования. Перечень заведений, где пройдут практические этапы, а также состав жюри определены приказом МОН, который подписал Министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МОН.

Цитата:

"В прошлом году финал конкурса был перенесен из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Сейчас, прежде чем принять решение, мы детально проработали с регионами все вопросы. Например, согласовали, что практические занятия будут проходить с соблюдением дистанции между участниками и с использованием средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. Очень важно провести это мероприятие, ведь для учеников это возможность продемонстрировать себя, а еще - получить стипендии большего размера", - рассказал Шкарлет.

Детали

По данным Минздрава, конкурсы будут проходить по следующему графику:

- профессия "Парикмахер" - на базе Кропивницкого профессионального лицея сферы услуг и торговли - в течение 13-15 апреля;

- профессия "Электрогазосварщик" - на базе Головинского высшего профессионального училища нерудных технологий - в течение 19-21 апреля;

- профессия "Штукатур" - на базе Сумского межрегионального высшего профессионального училища - в течение 21-23 апреля;

- профессия "Станочник широкого профиля" - на базе Запорожского высшего профессионального училища "Моторостроитель" - в течение 13-16 апреля;

- профессия "Машинист тепловоза", квалификация "Помощник машиниста тепловоза" - на базе Козятинского межрегионального высшего профессионального училища железнодорожного транспорта - на протяжении 5-6 мая.

По каждому направлению утвержден состав жюри, которое будет оценивать качество выполнения конкурсных работ, соблюдение техники безопасности участниками. В его состав традиционно вошли специалисты-практики.

В частности, сообщили в министерстве, по профессии "Станочник широкого профиля" в состав жюри вошли инженер-технолог АО "Мотор Сич" и мастер механического цеха ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод", а по профессии "Парикмахер" - двое директоров салонов красоты, технолог продукции для ухода за волосами, владелица парикмахерской и тому подобное.

Что было раньше

Накануне МОН сообщило, что ученики, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

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