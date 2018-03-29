У ПСГ України залишилося 7,83 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 березня зменшився до 7,835 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 53,52 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 27 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 12,25 млн куб. м, з Угорщини - 7,86 млн куб. м, з Польщі - 2,11 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 25%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.