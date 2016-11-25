У "ПС" не виключили продовження акції біля Лук'янівського СІЗО 28 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Представники "Правого сектора", а також їхніх союзних організацій проводили акцію під стінами Київського слідчого ізолятора, звідки сьогодні не були доставленні до Святошинського районного суду Києва на засідання у справі вбивства людей під час Євромайдану, та не виключають продовження акції у понеділок, 28 листопада. Про це у коментарі УНН повідомив речник "Правого сектора" Артем Скоропадський.
"Правий сектор" та наші союзні організації (проводили акцію - ред.)", - сказав А.Скоропадський на запитання щодо того, хто проводив акцію під стінами Лук'янівського СІЗО.
"Смисл ситуації в тому, що "під шумок" сьогоднішнього засідання у нас була інформація, що цю п'ятріку екс-беркутівців хочуть відпустити. А наше завдання була не зірвати прес-конференцію Януковича, чи допомагати прес-конференції Януковича. Наше завдання полягає в тому, щоб убивці Небесної сотні не вийшли на волю", - зауважив він.
"Тому що ми бачимо, що всі три роки, які минули з часів революційних подій, ніхто, ні вище керівництво "Беркута", ні середнє керівництво, ні виконавці - досі ніхто не покараний", - додав А.Скоропадський.
На уточнення кореспондента УНН, чи планують їхні представники проводити акцію біля Лук'янівського СІЗО у понеділок, А.Скоропадський відповів: "Звичайно, не виключаємо".
Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.
25 листопада В.Янукович прибув до Ростовського суду в РФ. Він заявив, що готовий дати свідчення як свідок.
При цьому прокурор повідомив, що до Святошинського районного суду не були доставлені екс-беркутівці через блокування Лук'янівського СІЗО.
Святошинський районний суд Києва 25 листопада збирався через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.