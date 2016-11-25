В "ПС" не исключили продолжения акции возле Лукьяновского СИЗО 28 ноября

"Правый сектор" и наши союзные организации (проводили акцию - ред.) ", - сказал А.Скоропадский на вопрос о том, кто проводил акцию под стенами Лукьяновского СИЗО.

"Смысл ситуации в том, что " под шумок " сегодняшнего заседания у нас была информация, что эту пятерку экс-беркутовцев хотят отпустить. А наша задача была не сорвать пресс-конференцию Януковича, помогать пресс-конференции Януковича. Наша задача состоит в том, чтобы убийцы Небесной сотни не вышли на свободу ", - отметил он.

"Потому что мы видим, что все три года, которые прошли со времен революционных событий, никто, ни высшее руководство" Беркута ", ни среднее руководство, ни исполнители - до сих пор никто не наказан", - добавил А.Скоропадский.

На уточнение корреспондента УНН, планируют их представители проводить акцию возле Лукьяновского СИЗО в понедельник, А.Скоропадский ответил: "Конечно, не исключаем".

Напомним, Святошинский райсуд Киева перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

25 ноября В.Янукович прибыл в Ростовский суд в РФ. Он заявил, что готов дать показания в качестве свидетеля.

При этом прокурор сообщил, что в Святошинский районный суда не были доставлены экс-беркутовцы из-за блокирования Лукьяновского СИЗО.

Святошинский районный суд Киева 25 ноября собирался через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Евромайдана.