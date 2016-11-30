У прокуратурі Київщини підтвердили, що в них працює Олег Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У прокуратурі Київської області підтвердили інформацію про те, що Олег Грицак працює начальником відділу за додержанням законів органами СБУ та Державною прикордонною службою прокуратури Київщини. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури.
"Олега Грицака було призначено начальником відділу за додержанням законів органами СБУ та Державною прикордонною службою (прокуратури Київської області – ред.)", - сказали у прес-службі прокуратури.
Зазначимо, що раніше О.Грицак працював в Оболонській та Святошинській районних прокуратурах Києва.
Нагадаємо, українські ЗМІ повідомляли, що син голови Служби безпеки України Василя Грицака Олег призначений до прокуратури Київщини для контролю роботи СБУ.