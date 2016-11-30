В прокуратуре Киевской области подтвердили, что у них работает Олег Грицак

"Олег Грицак был назначен начальником отдела за соблюдением законов органами СБУ и Государственной пограничной службой (прокуратуры Киевской области - ред.)", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, что ранее О.Грицак работал в Оболонской и Святошинской районных прокуратурах Киева.

Напомним, украинские СМИ сообщали, что сын главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Олег назначен в прокуратуру Киевской области для контроля работы СБУ.